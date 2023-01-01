كوانزا أنغولي إلى شلن تنزاني

تحويل AOA إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٣٬٠١٢٫٤١ tzs

1.00000 AOA = 3.01241 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 3:23 UTC
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AOA إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063288.39341.434741.659050.9570518.2175
1GBP1.1584811.23165102.3981.662051.92191.1087221.1038
1USD0.940550.811919183.1391.349451.560430.9001517.1346
1INR0.01131310.00976580.01202810.01623130.01876890.0108270.206096

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الشلن التنزاني
1 AOA3.01241 TZS
5 AOA15.06205 TZS
10 AOA30.12410 TZS
20 AOA60.24820 TZS
50 AOA150.62050 TZS
100 AOA301.24100 TZS
250 AOA753.10250 TZS
500 AOA1506.20500 TZS
1000 AOA3012.41000 TZS
2000 AOA6024.82000 TZS
5000 AOA15062.05000 TZS
10000 AOA30124.10000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Angolan Kwanza
1 TZS0.33196 AOA
5 TZS1.65980 AOA
10 TZS3.31960 AOA
20 TZS6.63920 AOA
50 TZS16.59800 AOA
100 TZS33.19600 AOA
250 TZS82.99000 AOA
500 TZS165.98000 AOA
1000 TZS331.96000 AOA
2000 TZS663.92000 AOA
5000 TZS1659.80000 AOA
10000 TZS3319.60000 AOA