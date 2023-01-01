1 كوانزا أنغولي إلى شلن تنزاني

تحويل AOA إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١ aoa
٢٫٩٨ tzs

1.00000 AOA = 2.97515 TZS

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الشلن التنزاني
1 AOA2.97515 TZS
5 AOA14.87575 TZS
10 AOA29.75150 TZS
20 AOA59.50300 TZS
50 AOA148.75750 TZS
100 AOA297.51500 TZS
250 AOA743.78750 TZS
500 AOA1487.57500 TZS
1000 AOA2975.15000 TZS
2000 AOA5950.30000 TZS
5000 AOA14875.75000 TZS
10000 AOA29751.50000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Angolan Kwanza
1 TZS0.33612 AOA
5 TZS1.68058 AOA
10 TZS3.36117 AOA
20 TZS6.72234 AOA
50 TZS16.80585 AOA
100 TZS33.61170 AOA
250 TZS84.02925 AOA
500 TZS168.05850 AOA
1000 TZS336.11700 AOA
2000 TZS672.23400 AOA
5000 TZS1680.58500 AOA
10000 TZS3361.17000 AOA