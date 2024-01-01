100 شلن تنزاني إلى كوانزا أنغولي

تحويل TZS إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

100 tzs
33.03 aoa

1.000 TZS = 0.3303 AOA

Mid-market exchange rate at 22:06
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥١١١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٧١١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٤٩٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٢٩١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Angolan Kwanza
1 TZS٠٫٣٣٠٢٨ AOA
5 TZS١٫٦٥١٤٢ AOA
10 TZS٣٫٣٠٢٨٣ AOA
20 TZS٦٫٦٠٥٦٦ AOA
50 TZS١٦٫٥١٤١٥ AOA
100 TZS٣٣٫٠٢٨٣٠ AOA
250 TZS٨٢٫٥٧٠٧٥ AOA
500 TZS١٦٥٫١٤١٥٠ AOA
1000 TZS٣٣٠٫٢٨٣٠٠ AOA
2000 TZS٦٦٠٫٥٦٦٠٠ AOA
5000 TZS١٬٦٥١٫٤١٥٠٠ AOA
10000 TZS٣٬٣٠٢٫٨٣٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الشلن التنزاني
1 AOA٣٫٠٢٧٧١ TZS
5 AOA١٥٫١٣٨٥٥ TZS
10 AOA٣٠٫٢٧٧١٠ TZS
20 AOA٦٠٫٥٥٤٢٠ TZS
50 AOA١٥١٫٣٨٥٥٠ TZS
100 AOA٣٠٢٫٧٧١٠٠ TZS
250 AOA٧٥٦٫٩٢٧٥٠ TZS
500 AOA١٬٥١٣٫٨٥٥٠٠ TZS
1000 AOA٣٬٠٢٧٫٧١٠٠٠ TZS
2000 AOA٦٬٠٥٥٫٤٢٠٠٠ TZS
5000 AOA١٥٬١٣٨٫٥٥٠٠٠ TZS
10000 AOA٣٠٬٢٧٧٫١٠٠٠٠ TZS