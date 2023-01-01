كوانزا أنغولي إلى درام أرميني

تحويل AOA إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٤٦٤٫٥٧ amd

1.00000 AOA = 0.46457 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:9 UTC
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AOA إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063188.44351.434711.658240.9572518.2164
1GBP1.1584111.23145102.4491.66191.920841.1088921.1011
1USD0.940650.812051183.1941.349551.559820.9004517.1352
1INR0.01130660.009760930.012020110.01622170.01874920.01082350.205967

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / درام أرمينية
1 AOA0.46457 AMD
5 AOA2.32283 AMD
10 AOA4.64566 AMD
20 AOA9.29132 AMD
50 AOA23.22830 AMD
100 AOA46.45660 AMD
250 AOA116.14150 AMD
500 AOA232.28300 AMD
1000 AOA464.56600 AMD
2000 AOA929.13200 AMD
5000 AOA2322.83000 AMD
10000 AOA4645.66000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Angolan Kwanza
1 AMD2.15255 AOA
5 AMD10.76275 AOA
10 AMD21.52550 AOA
20 AMD43.05100 AOA
50 AMD107.62750 AOA
100 AMD215.25500 AOA
250 AMD538.13750 AOA
500 AMD1076.27500 AOA
1000 AMD2152.55000 AOA
2000 AMD4305.10000 AOA
5000 AMD10762.75000 AOA
10000 AMD21525.50000 AOA