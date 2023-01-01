20 درام أرميني إلى كوانزا أنغولي

تحويل AMD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ amd
٤١٫٨٥ aoa

1.00000 AMD = 2.09271 AOA

Mid-market exchange rate at 20:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85791.076489.8311.462341.635740.9472518.6809
1 GBP1.1656411.25465104.7071.70451.906621.1041521.7745
1 USD0.929050.797035183.4551.358551.519640.8800517.355
1 INR0.0111320.009550480.011982510.01627880.01820910.01054520.207956

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Angolan Kwanza
1 AMD2.09271 AOA
5 AMD10.46355 AOA
10 AMD20.92710 AOA
20 AMD41.85420 AOA
50 AMD104.63550 AOA
100 AMD209.27100 AOA
250 AMD523.17750 AOA
500 AMD1046.35500 AOA
1000 AMD2092.71000 AOA
2000 AMD4185.42000 AOA
5000 AMD10463.55000 AOA
10000 AMD20927.10000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / درام أرمينية
1 AOA0.47785 AMD
5 AOA2.38925 AMD
10 AOA4.77849 AMD
20 AOA9.55698 AMD
50 AOA23.89245 AMD
100 AOA47.78490 AMD
250 AOA119.46225 AMD
500 AOA238.92450 AMD
1000 AOA477.84900 AMD
2000 AOA955.69800 AMD
5000 AOA2389.24500 AMD
10000 AOA4778.49000 AMD