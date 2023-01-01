1 كوانزا أنغولي إلى درام أرميني

تحويل AOA إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١ aoa
٠٫٤٨ amd

1.00000 AOA = 0.47758 AMD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / درام أرمينية
1 AOA0.47758 AMD
5 AOA2.38793 AMD
10 AOA4.77585 AMD
20 AOA9.55170 AMD
50 AOA23.87925 AMD
100 AOA47.75850 AMD
250 AOA119.39625 AMD
500 AOA238.79250 AMD
1000 AOA477.58500 AMD
2000 AOA955.17000 AMD
5000 AOA2387.92500 AMD
10000 AOA4775.85000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Angolan Kwanza
1 AMD2.09387 AOA
5 AMD10.46935 AOA
10 AMD20.93870 AOA
20 AMD41.87740 AOA
50 AMD104.69350 AOA
100 AMD209.38700 AOA
250 AMD523.46750 AOA
500 AMD1046.93500 AOA
1000 AMD2093.87000 AOA
2000 AMD4187.74000 AOA
5000 AMD10469.35000 AOA
10000 AMD20938.70000 AOA