安哥拉宽扎兑亚美尼亚德拉姆

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AMD
1 AOA兑AMD过去 30 天过去 90 天
0.42370.4237
0.41770.4031
一般0.42170.4183
更改0.05%0.15%
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1 AOA 兑 AMD 统计信息

过去 30 天，AOA 兑 AMD 的表现如下：30 天高点为 0.4237，30 天低点为 0.4177。这意味着 30 天平均值为 0.4217。AOA 兑 AMD 的变化为 0.05。

过去 90 天，AOA 兑 AMD 的表现如下：90 天高点为 0.4237，90 天低点为 0.4031。这意味着 90 天平均值为 0.4183。AOA 兑 AMD 的变化为 0.15。

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热门货币

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.961.3981.5381.34718.11984.430.798
1 EUR1.04211.4561.6021.40318.87887.9630.831
1 CAD0.7150.68711.10.96312.96260.3980.571
1 AUD0.650.6240.90910.87511.78154.8960.519

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安哥拉宽扎/亚美尼亚德拉姆汇率
1 AOA0.42342 AMD
5 AOA2.11711 AMD
10 AOA4.23421 AMD
20 AOA8.46842 AMD
50 AOA21.17105 AMD
100 AOA42.34210 AMD
250 AOA105.85525 AMD
500 AOA211.71050 AMD
1000 AOA423.42100 AMD
2000 AOA846.84200 AMD
5000 AOA2,117.10500 AMD
10000 AOA4,234.21000 AMD
亚美尼亚德拉姆/安哥拉宽扎汇率
1 AMD2.36172 AOA
5 AMD11.80860 AOA
10 AMD23.61720 AOA
20 AMD47.23440 AOA
50 AMD118.08600 AOA
100 AMD236.17200 AOA
250 AMD590.43000 AOA
500 AMD1,180.86000 AOA
1000 AMD2,361.72000 AOA
2000 AMD4,723.44000 AOA
5000 AMD11,808.60000 AOA
10000 AMD23,617.20000 AOA