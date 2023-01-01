كوانزا أنغولي إلى سول بيروفي

تحويل AOA إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٤٫٤٨ pen

1.00000 AOA = 0.00448 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 3:19 UTC
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AOA إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39581.434691.658680.9570518.2128
1GBP1.1584111.2315102.4031.662031.921521.1086621.0988
1USD0.94070.812018183.1531.34961.560310.9002517.1326
1INR0.01131280.009765350.01202610.01623030.01876430.01082640.206037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Peruvian Nuevo Sol
1 AOA0.00448 PEN
5 AOA0.02238 PEN
10 AOA0.04477 PEN
20 AOA0.08954 PEN
50 AOA0.22384 PEN
100 AOA0.44768 PEN
250 AOA1.11920 PEN
500 AOA2.23839 PEN
1000 AOA4.47679 PEN
2000 AOA8.95358 PEN
5000 AOA22.38395 PEN
10000 AOA44.76790 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Angolan Kwanza
1 PEN223.37400 AOA
5 PEN1116.87000 AOA
10 PEN2233.74000 AOA
20 PEN4467.48000 AOA
50 PEN11168.70000 AOA
100 PEN22337.40000 AOA
250 PEN55843.50000 AOA
500 PEN111687.00000 AOA
1000 PEN223374.00000 AOA
2000 PEN446748.00000 AOA
5000 PEN1116870.00000 AOA
10000 PEN2233740.00000 AOA