2000 سول بيروفي إلى كوانزا أنغولي

تحويل PEN إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ pen
٤٤٦٬٤٣٤ aoa

1.00000 PEN = 223.21700 AOA

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Angolan Kwanza
1 PEN223.21700 AOA
5 PEN1116.08500 AOA
10 PEN2232.17000 AOA
20 PEN4464.34000 AOA
50 PEN11160.85000 AOA
100 PEN22321.70000 AOA
250 PEN55804.25000 AOA
500 PEN111608.50000 AOA
1000 PEN223217.00000 AOA
2000 PEN446434.00000 AOA
5000 PEN1116085.00000 AOA
10000 PEN2232170.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Peruvian Nuevo Sol
1 AOA0.00448 PEN
5 AOA0.02240 PEN
10 AOA0.04480 PEN
20 AOA0.08960 PEN
50 AOA0.22400 PEN
100 AOA0.44799 PEN
250 AOA1.11999 PEN
500 AOA2.23997 PEN
1000 AOA4.47994 PEN
2000 AOA8.95988 PEN
5000 AOA22.39970 PEN
10000 AOA44.79940 PEN