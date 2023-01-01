ألف كوانزا أنغولي إلى سول بيروفي

تحويل AOA إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٤٫٤٣ pen

1.00000 AOA = 0.00443 PEN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Peruvian Nuevo Sol
1 AOA0.00443 PEN
5 AOA0.02216 PEN
10 AOA0.04432 PEN
20 AOA0.08863 PEN
50 AOA0.22158 PEN
100 AOA0.44316 PEN
250 AOA1.10791 PEN
500 AOA2.21582 PEN
1000 AOA4.43164 PEN
2000 AOA8.86328 PEN
5000 AOA22.15820 PEN
10000 AOA44.31640 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Angolan Kwanza
1 PEN225.65000 AOA
5 PEN1128.25000 AOA
10 PEN2256.50000 AOA
20 PEN4513.00000 AOA
50 PEN11282.50000 AOA
100 PEN22565.00000 AOA
250 PEN56412.50000 AOA
500 PEN112825.00000 AOA
1000 PEN225650.00000 AOA
2000 PEN451300.00000 AOA
5000 PEN1128250.00000 AOA
10000 PEN2256500.00000 AOA