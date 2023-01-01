كوانزا أنغولي إلى فورنت مجري

تحويل AOA إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٤٣٥ huf

1.00000 AOA = 0.43520 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:14 UTC
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AOA إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.0631588.39671.434671.658710.957118.2143
1GBP1.1584811.23155102.3981.661921.921441.1087821.0994
1USD0.94060.811985183.1461.349451.560180.900317.1324
1INR0.01131260.009765770.01202710.01622990.01876440.01082790.206052

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Hungarian Forint
1 AOA0.43520 HUF
5 AOA2.17599 HUF
10 AOA4.35198 HUF
20 AOA8.70396 HUF
50 AOA21.75990 HUF
100 AOA43.51980 HUF
250 AOA108.79950 HUF
500 AOA217.59900 HUF
1000 AOA435.19800 HUF
2000 AOA870.39600 HUF
5000 AOA2175.99000 HUF
10000 AOA4351.98000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Angolan Kwanza
2000 HUF4595.62000 AOA
5000 HUF11489.05000 AOA
10000 HUF22978.10000 AOA
15000 HUF34467.15000 AOA
20000 HUF45956.20000 AOA
30000 HUF68934.30000 AOA
40000 HUF91912.40000 AOA
50000 HUF114890.50000 AOA
60000 HUF137868.60000 AOA
100000 HUF229781.00000 AOA
150000 HUF344671.50000 AOA
200000 HUF459562.00000 AOA