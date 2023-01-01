1 كوانزا أنغولي إلى فورنت مجري

تحويل AOA إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١ aoa
٠ huf

1.00000 AOA = 0.41964 HUF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Hungarian Forint
1 AOA0.41964 HUF
5 AOA2.09818 HUF
10 AOA4.19637 HUF
20 AOA8.39274 HUF
50 AOA20.98185 HUF
100 AOA41.96370 HUF
250 AOA104.90925 HUF
500 AOA209.81850 HUF
1000 AOA419.63700 HUF
2000 AOA839.27400 HUF
5000 AOA2098.18500 HUF
10000 AOA4196.37000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Angolan Kwanza
2000 HUF4766.02000 AOA
5000 HUF11915.05000 AOA
10000 HUF23830.10000 AOA
15000 HUF35745.15000 AOA
20000 HUF47660.20000 AOA
30000 HUF71490.30000 AOA
40000 HUF95320.40000 AOA
50000 HUF119150.50000 AOA
60000 HUF142980.60000 AOA
100000 HUF238301.00000 AOA
150000 HUF357451.50000 AOA
200000 HUF476602.00000 AOA