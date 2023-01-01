كوانزا أنغولي إلى ريال عماني

تحويل AOA إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٠٫٤٦٣ omr

1.00000 AOA = 0.00046 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:18 UTC
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AOA إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063188.41.434711.658630.9570518.2136
1GBP1.1584811.23155102.4071.662041.921441.1087221.0995
1USD0.940650.811985183.1531.349551.560180.9002517.1325
1INR0.01131220.009764950.01202610.01622970.01876280.01082640.206036

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الريال العماني
1 AOA0.00046 OMR
5 AOA0.00231 OMR
10 AOA0.00463 OMR
20 AOA0.00926 OMR
50 AOA0.02315 OMR
100 AOA0.04629 OMR
250 AOA0.11573 OMR
500 AOA0.23146 OMR
1000 AOA0.46292 OMR
2000 AOA0.92585 OMR
5000 AOA2.31462 OMR
10000 AOA4.62924 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Angolan Kwanza
1 OMR2160.18000 AOA
5 OMR10800.90000 AOA
10 OMR21601.80000 AOA
20 OMR43203.60000 AOA
50 OMR108009.00000 AOA
100 OMR216018.00000 AOA
250 OMR540045.00000 AOA
500 OMR1080090.00000 AOA
1000 OMR2160180.00000 AOA
2000 OMR4320360.00000 AOA
5000 OMR10800900.00000 AOA
10000 OMR21601800.00000 AOA