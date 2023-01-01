20 كوانزا أنغولي إلى ريال عماني

تحويل AOA إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ aoa
٠٫٠٠٩ omr

1.00000 AOA = 0.00046 OMR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الريال العماني
1 AOA0.00046 OMR
5 AOA0.00228 OMR
10 AOA0.00456 OMR
20 AOA0.00912 OMR
50 AOA0.02280 OMR
100 AOA0.04560 OMR
250 AOA0.11400 OMR
500 AOA0.22799 OMR
1000 AOA0.45599 OMR
2000 AOA0.91197 OMR
5000 AOA2.27992 OMR
10000 AOA4.55985 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Angolan Kwanza
1 OMR2193.06000 AOA
5 OMR10965.30000 AOA
10 OMR21930.60000 AOA
20 OMR43861.20000 AOA
50 OMR109653.00000 AOA
100 OMR219306.00000 AOA
250 OMR548265.00000 AOA
500 OMR1096530.00000 AOA
1000 OMR2193060.00000 AOA
2000 OMR4386120.00000 AOA
5000 OMR10965300.00000 AOA
10000 OMR21930600.00000 AOA