1 ريال عماني إلى كوانزا أنغولي

تحويل OMR إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1 omr
2,386.62 aoa

ر.ع.1.000 OMR = Kz2,387 AOA

Mid-market exchange rate at 11:11
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OMR إلى AOA مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2751.511.6520.94721.62
1 GBP1.18111.312110.1241.7831.951.11825.525
1 USD0.90.762183.9071.3591.4860.85219.449
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Angolan Kwanza
1 OMR٢٬٣٨٦٫٦٢٠٠٠ AOA
5 OMR١١٬٩٣٣٫١٠٠٠٠ AOA
10 OMR٢٣٬٨٦٦٫٢٠٠٠٠ AOA
20 OMR٤٧٬٧٣٢٫٤٠٠٠٠ AOA
50 OMR١١٩٬٣٣١٫٠٠٠٠٠ AOA
100 OMR٢٣٨٬٦٦٢٫٠٠٠٠٠ AOA
250 OMR٥٩٦٬٦٥٥٫٠٠٠٠٠ AOA
500 OMR١٬١٩٣٬٣١٠٫٠٠٠٠٠ AOA
1000 OMR٢٬٣٨٦٬٦٢٠٫٠٠٠٠٠ AOA
2000 OMR٤٬٧٧٣٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ AOA
5000 OMR١١٬٩٣٣٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ AOA
10000 OMR٢٣٬٨٦٦٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الريال العماني
1 AOA٠٫٠٠٠٤٢ OMR
5 AOA٠٫٠٠٢١٠ OMR
10 AOA٠٫٠٠٤١٩ OMR
20 AOA٠٫٠٠٨٣٨ OMR
50 AOA٠٫٠٢٠٩٥ OMR
100 AOA٠٫٠٤١٩٠ OMR
250 AOA٠٫١٠٤٧٥ OMR
500 AOA٠٫٢٠٩٥٠ OMR
1000 AOA٠٫٤١٩٠٠ OMR
2000 AOA٠٫٨٣٨٠٠ OMR
5000 AOA٢٫٠٩٥٠١ OMR
10000 AOA٤٫١٩٠٠٢ OMR