كوانزا أنغولي إلى شلن أوغندي

تحويل AOA إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٤٬٤٧٣ ugx

1.00000 AOA = 4.47309 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 3:22 UTC
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AOA إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0632588.39751.434751.658870.9571518.2182
1GBP1.1582811.2316102.3941.661921.921521.1086521.1027
1USD0.94050.811952183.1391.34941.560180.900217.1344
1INR0.01131250.00976620.01202810.01623060.0187660.01082770.206093

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / شلن أوغندي
1 AOA4.47309 UGX
5 AOA22.36545 UGX
10 AOA44.73090 UGX
20 AOA89.46180 UGX
50 AOA223.65450 UGX
100 AOA447.30900 UGX
250 AOA1118.27250 UGX
500 AOA2236.54500 UGX
1000 AOA4473.09000 UGX
2000 AOA8946.18000 UGX
5000 AOA22365.45000 UGX
10000 AOA44730.90000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / Angolan Kwanza
1 UGX0.22356 AOA
5 UGX1.11780 AOA
10 UGX2.23559 AOA
20 UGX4.47118 AOA
50 UGX11.17795 AOA
100 UGX22.35590 AOA
250 UGX55.88975 AOA
500 UGX111.77950 AOA
1000 UGX223.55900 AOA
2000 UGX447.11800 AOA
5000 UGX1117.79500 AOA
10000 UGX2235.59000 AOA