1 شلن أوغندي إلى كوانزا أنغولي

تحويل UGX إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1 ugx
0.22 aoa

1.000 UGX = 0.2163 AOA

Mid-market exchange rate at 08:40
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٩١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٦١٨٫٣٤٤
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٦٫٠٧٢١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٤٢١٫٤٧٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٨٧٨١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٧٨٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٢

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / Angolan Kwanza
1 UGX٠٫٢١٦٣٠ AOA
5 UGX١٫٠٨١٥٠ AOA
10 UGX٢٫١٦٣٠٠ AOA
20 UGX٤٫٣٢٦٠٠ AOA
50 UGX١٠٫٨١٥٠٠ AOA
100 UGX٢١٫٦٣٠٠٠ AOA
250 UGX٥٤٫٠٧٥٠٠ AOA
500 UGX١٠٨٫١٥٠٠٠ AOA
1000 UGX٢١٦٫٣٠٠٠٠ AOA
2000 UGX٤٣٢٫٦٠٠٠٠ AOA
5000 UGX١٬٠٨١٫٥٠٠٠٠ AOA
10000 UGX٢٬١٦٣٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / شلن أوغندي
1 AOA٤٫٦٢٣٢١ UGX
5 AOA٢٣٫١١٦٠٥ UGX
10 AOA٤٦٫٢٣٢١٠ UGX
20 AOA٩٢٫٤٦٤٢٠ UGX
50 AOA٢٣١٫١٦٠٥٠ UGX
100 AOA٤٦٢٫٣٢١٠٠ UGX
250 AOA١٬١٥٥٫٨٠٢٥٠ UGX
500 AOA٢٬٣١١٫٦٠٥٠٠ UGX
1000 AOA٤٬٦٢٣٫٢١٠٠٠ UGX
2000 AOA٩٬٢٤٦٫٤٢٠٠٠ UGX
5000 AOA٢٣٬١١٦٫٠٥٠٠٠ UGX
10000 AOA٤٦٬٢٣٢٫١٠٠٠٠ UGX