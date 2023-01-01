5 كوانزا أنغولي إلى شلن أوغندي

تحويل AOA إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

5 aoa
22 ugx

1.00000 AOA = 4.46825 UGX

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / شلن أوغندي
1 AOA4.46825 UGX
5 AOA22.34125 UGX
10 AOA44.68250 UGX
20 AOA89.36500 UGX
50 AOA223.41250 UGX
100 AOA446.82500 UGX
250 AOA1117.06250 UGX
500 AOA2234.12500 UGX
1000 AOA4468.25000 UGX
2000 AOA8936.50000 UGX
5000 AOA22341.25000 UGX
10000 AOA44682.50000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / Angolan Kwanza
1 UGX0.22380 AOA
5 UGX1.11901 AOA
10 UGX2.23801 AOA
20 UGX4.47602 AOA
50 UGX11.19005 AOA
100 UGX22.38010 AOA
250 UGX55.95025 AOA
500 UGX111.90050 AOA
1000 UGX223.80100 AOA
2000 UGX447.60200 AOA
5000 UGX1119.00500 AOA
10000 UGX2238.01000 AOA