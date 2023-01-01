كوانزا أنغولي إلى سيدي غاني

تحويل AOA إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٣٫٤٨ ghs

1.00000 AOA = 0.01348 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 3:13 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AOA إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 GHS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.06388.39161.434411.658220.9570518.2124
1GBP1.1586111.23155102.4071.661851.921141.1088521.1001
1USD0.940750.811985183.1531.34941.559940.9003517.133
1INR0.01131330.009764950.01202610.01622790.01875990.01082760.206042

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

AOA إلى USD

AOA إلى EUR

AOA إلى CAD

AOA إلى AUD

AOA إلى SGD

AOA إلى ZAR

AOA إلى INR

AOA إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Ghanaian Cedi
1 AOA0.01348 GHS
5 AOA0.06739 GHS
10 AOA0.13478 GHS
20 AOA0.26956 GHS
50 AOA0.67390 GHS
100 AOA1.34781 GHS
250 AOA3.36952 GHS
500 AOA6.73905 GHS
1000 AOA13.47810 GHS
2000 AOA26.95620 GHS
5000 AOA67.39050 GHS
10000 AOA134.78100 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Angolan Kwanza
1 GHS74.19440 AOA
5 GHS370.97200 AOA
10 GHS741.94400 AOA
20 GHS1483.88800 AOA
50 GHS3709.72000 AOA
100 GHS7419.44000 AOA
250 GHS18548.60000 AOA
500 GHS37097.20000 AOA
1000 GHS74194.40000 AOA
2000 GHS148388.80000 AOA
5000 GHS370972.00000 AOA
10000 GHS741944.00000 AOA