10 كوانزا أنغولي إلى سيدي غاني

تحويل AOA إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aoa
٠٫١٤ ghs

1.00000 AOA = 0.01376 GHS

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Ghanaian Cedi
1 AOA0.01376 GHS
5 AOA0.06881 GHS
10 AOA0.13762 GHS
20 AOA0.27525 GHS
50 AOA0.68812 GHS
100 AOA1.37624 GHS
250 AOA3.44060 GHS
500 AOA6.88120 GHS
1000 AOA13.76240 GHS
2000 AOA27.52480 GHS
5000 AOA68.81200 GHS
10000 AOA137.62400 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Angolan Kwanza
1 GHS72.66160 AOA
5 GHS363.30800 AOA
10 GHS726.61600 AOA
20 GHS1453.23200 AOA
50 GHS3633.08000 AOA
100 GHS7266.16000 AOA
250 GHS18165.40000 AOA
500 GHS36330.80000 AOA
1000 GHS72661.60000 AOA
2000 GHS145323.20000 AOA
5000 GHS363308.00000 AOA
10000 GHS726616.00000 AOA