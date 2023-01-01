كوانزا أنغولي إلى دولار بهامي

تحويل AOA إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٫٢٠ bsd

1.00000 AOA = 0.00120 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:10 UTC
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AOA إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39471.434641.658170.9571518.2159
1GBP1.1584111.23145102.3981.66191.920841.1087721.1015
1USD0.940650.812051183.1521.349551.559820.900417.1355
1INR0.01131290.009765860.012026210.01622990.01875860.01082840.206074

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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