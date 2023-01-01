كوانزا أنغولي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل AOA إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٩٩٫٩٢ btn

1.00000 AOA = 0.09992 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 3:11 UTC
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AOA إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063288.40931.434741.658270.9572518.2157
1GBP1.1584811.2317102.4211.662121.921081.1089621.1026
1USD0.940550.811886183.1541.349451.55970.9003517.1329
1INR0.0113110.009763640.012025910.01622830.01875670.01082750.206038

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / نغولتروم بوتاني
1 AOA0.09992 BTN
5 AOA0.49961 BTN
10 AOA0.99923 BTN
20 AOA1.99845 BTN
50 AOA4.99613 BTN
100 AOA9.99225 BTN
250 AOA24.98062 BTN
500 AOA49.96125 BTN
1000 AOA99.92250 BTN
2000 AOA199.84500 BTN
5000 AOA499.61250 BTN
10000 AOA999.22500 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Angolan Kwanza
1 BTN10.00780 AOA
5 BTN50.03900 AOA
10 BTN100.07800 AOA
20 BTN200.15600 AOA
50 BTN500.39000 AOA
100 BTN1000.78000 AOA
250 BTN2501.95000 AOA
500 BTN5003.90000 AOA
1000 BTN10007.80000 AOA
2000 BTN20015.60000 AOA
5000 BTN50039.00000 AOA
10000 BTN100078.00000 AOA