كوانزا أنغولي إلى ليرة تركية

تحويل AOA إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
32.52 try

1.00000 AOA = 0.03252 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 3:21 UTC
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AOA إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063188.38511.434651.658890.957118.2139
1GBP1.1583511.2315102.3861.661911.921671.1086521.099
1USD0.940650.812018183.1391.34951.560430.900317.1328
1INR0.01131410.009766990.01202810.01623190.01876890.01082890.206074

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / ليرة تركية
1 AOA0.03252 TRY
5 AOA0.16261 TRY
10 AOA0.32523 TRY
20 AOA0.65045 TRY
50 AOA1.62613 TRY
100 AOA3.25226 TRY
250 AOA8.13065 TRY
500 AOA16.26130 TRY
1000 AOA32.52260 TRY
2000 AOA65.04520 TRY
5000 AOA162.61300 TRY
10000 AOA325.22600 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Angolan Kwanza
1 TRY30.74790 AOA
5 TRY153.73950 AOA
10 TRY307.47900 AOA
20 TRY614.95800 AOA
50 TRY1537.39500 AOA
100 TRY3074.79000 AOA
250 TRY7686.97500 AOA
500 TRY15373.95000 AOA
1000 TRY30747.90000 AOA
2000 TRY61495.80000 AOA
5000 TRY153739.50000 AOA
10000 TRY307479.00000 AOA