كوانزا أنغولي إلى جنيه مصري

تحويل AOA إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٣٧٫١٦ egp

1.00000 AOA = 0.03716 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:12 UTC
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AOA إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063188.40211.434491.658110.957118.2133
1GBP1.1584811.23155102.411.661791.920851.1087821.0993
1USD0.940650.811985183.1551.349351.55970.900317.1323
1INR0.0113120.009764720.012025710.01622690.01875650.01082680.206029

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / جنيه مصري
1 AOA0.03716 EGP
5 AOA0.18578 EGP
10 AOA0.37156 EGP
20 AOA0.74311 EGP
50 AOA1.85778 EGP
100 AOA3.71556 EGP
250 AOA9.28890 EGP
500 AOA18.57780 EGP
1000 AOA37.15560 EGP
2000 AOA74.31120 EGP
5000 AOA185.77800 EGP
10000 AOA371.55600 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Angolan Kwanza
1 EGP26.91390 AOA
5 EGP134.56950 AOA
10 EGP269.13900 AOA
20 EGP538.27800 AOA
50 EGP1345.69500 AOA
100 EGP2691.39000 AOA
250 EGP6728.47500 AOA
500 EGP13456.95000 AOA
1000 EGP26913.90000 AOA
2000 EGP53827.80000 AOA
5000 EGP134569.50000 AOA
10000 EGP269139.00000 AOA