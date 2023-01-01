20 كوانزا أنغولي إلى جنيه مصري

تحويل AOA إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ aoa
٠٫٧٣ egp

1.00000 AOA = 0.03660 EGP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / جنيه مصري
1 AOA0.03660 EGP
5 AOA0.18299 EGP
10 AOA0.36597 EGP
20 AOA0.73194 EGP
50 AOA1.82986 EGP
100 AOA3.65972 EGP
250 AOA9.14930 EGP
500 AOA18.29860 EGP
1000 AOA36.59720 EGP
2000 AOA73.19440 EGP
5000 AOA182.98600 EGP
10000 AOA365.97200 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Angolan Kwanza
1 EGP27.32450 AOA
5 EGP136.62250 AOA
10 EGP273.24500 AOA
20 EGP546.49000 AOA
50 EGP1366.22500 AOA
100 EGP2732.45000 AOA
250 EGP6831.12500 AOA
500 EGP13662.25000 AOA
1000 EGP27324.50000 AOA
2000 EGP54649.00000 AOA
5000 EGP136622.50000 AOA
10000 EGP273245.00000 AOA