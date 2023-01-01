لاري جورجي (GEL)

إن اللاري الجورجي هو العملة الرسمية لدولة جورجيا. وهو الأكثر شيوعاً تحويلاً إلى الدولار الأميركي. رمز العملة للاري هو GEL، وإشارته هي <unk> . وقام محافظ المصرف الوطني لجورجيا بعرض هذه العلامة في تموز/يوليه 2014. إنها دائرة مكونة من ثلاثة أرباع مفتوحة في رباعي اليمين السفلي. ولديه خطين متوازيين عموديين في قفص قوته ويستند إلى منصة طول قطرها. وقد صممت كجزء من مسابقة لتصميم الإشارات بدأت في عام 2013. وكان القصد منها أن تكون سهلة البناء وأن تذكّر بالأبجدية الجورجية.