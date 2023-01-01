لاري جورجي (GEL)
إن اللاري الجورجي هو العملة الرسمية لدولة جورجيا. وهو الأكثر شيوعاً تحويلاً إلى الدولار الأميركي. رمز العملة للاري هو GEL، وإشارته هي <unk> . وقام محافظ المصرف الوطني لجورجيا بعرض هذه العلامة في تموز/يوليه 2014. إنها دائرة مكونة من ثلاثة أرباع مفتوحة في رباعي اليمين السفلي. ولديه خطين متوازيين عموديين في قفص قوته ويستند إلى منصة طول قطرها. وقد صممت كجزء من مسابقة لتصميم الإشارات بدأت في عام 2013. وكان القصد منها أن تكون سهلة البناء وأن تذكّر بالأبجدية الجورجية.
اسم العملة
لاري جورجي
رمز العملة
₾
سعر الصرف GEL
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من GEL
|0.37176
|0.34918
|0.30159
|30.82810
|55.15960
|35.69810
|0.57753
|7.01259
|إلى GEL
|2.68992
|2.86382
|3.31573
|0.03244
|0.01813
|0.02801
|1.73150
|0.14260
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.