لاري جورجي إلى دولار أسترالي

تحويل GEL إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
580.20 aud

1.00000 GEL = 0.58020 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:18 UTC
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GEL إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.064688.40911.43791.661490.9637518.1812
1GBP1.1529411.22735101.9251.657721.915491.1111420.9607
1USD0.93930.814764183.04441.350651.560670.9052517.078
1INR0.01131110.009811180.012041810.01626420.01879320.01090080.205649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / دولار أسترالي
1 GEL0.58020 AUD
5 GEL2.90102 AUD
10 GEL5.80203 AUD
20 GEL11.60406 AUD
50 GEL29.01015 AUD
100 GEL58.02030 AUD
250 GEL145.05075 AUD
500 GEL290.10150 AUD
1000 GEL580.20300 AUD
2000 GEL1160.40600 AUD
5000 GEL2901.01500 AUD
10000 GEL5802.03000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / لاري جورجي
1 AUD1.72353 GEL
5 AUD8.61765 GEL
10 AUD17.23530 GEL
20 AUD34.47060 GEL
50 AUD86.17650 GEL
100 AUD172.35300 GEL
250 AUD430.88250 GEL
500 AUD861.76500 GEL
1000 AUD1723.53000 GEL
2000 AUD3447.06000 GEL
5000 AUD8617.65000 GEL
10000 AUD17235.30000 GEL