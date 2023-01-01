لاري جورجي إلى دولار أمريكي

تحويل GEL إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
371.76 usd

1.00000 GEL = 0.37176 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:32 UTC
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GEL إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.063588.3231.437271.660940.963618.1874
1GBP1.1520711.22545101.7731.656131.913871.1101420.957
1USD0.94030.816027183.04941.351451.561770.906117.1015
1INR0.01132210.00982580.01204110.01627280.01880530.01091040.20592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / دولار أمريكي
1 GEL0.37176 USD
5 GEL1.85882 USD
10 GEL3.71763 USD
20 GEL7.43526 USD
50 GEL18.58815 USD
100 GEL37.17630 USD
250 GEL92.94075 USD
500 GEL185.88150 USD
1000 GEL371.76300 USD
2000 GEL743.52600 USD
5000 GEL1858.81500 USD
10000 GEL3717.63000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / لاري جورجي
1 USD2.68989 GEL
5 USD13.44945 GEL
10 USD26.89890 GEL
20 USD53.79780 GEL
50 USD134.49450 GEL
100 USD268.98900 GEL
250 USD672.47250 GEL
500 USD1344.94500 GEL
1000 USD2689.89000 GEL
2000 USD5379.78000 GEL
5000 USD13449.45000 GEL
10000 USD26898.90000 GEL