لاري جورجي إلى منات تركمانستاني

تحويل GEL إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
١٬٢٩٩٫٣٠ tmt

1.00000 GEL = 1.29930 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 11:31 UTC
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GEL إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.063788.34111.437431.661250.963818.182
1GBP1.1519411.22525101.7581.655741.913561.1102420.9434
1USD0.94010.81616183.05081.351351.561770.906117.0932
1INR0.01131980.009827240.012040810.01627140.0188050.01091020.205816

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Turkmenistani Manat
1 GEL1.29930 TMT
5 GEL6.49650 TMT
10 GEL12.99300 TMT
20 GEL25.98600 TMT
50 GEL64.96500 TMT
100 GEL129.93000 TMT
250 GEL324.82500 TMT
500 GEL649.65000 TMT
1000 GEL1299.30000 TMT
2000 GEL2598.60000 TMT
5000 GEL6496.50000 TMT
10000 GEL12993.00000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / لاري جورجي
1 TMT0.76964 GEL
5 TMT3.84821 GEL
10 TMT7.69642 GEL
20 TMT15.39284 GEL
50 TMT38.48210 GEL
100 TMT76.96420 GEL
250 TMT192.41050 GEL
500 TMT384.82100 GEL
1000 TMT769.64200 GEL
2000 TMT1539.28400 GEL
5000 TMT3848.21000 GEL
10000 TMT7696.42000 GEL