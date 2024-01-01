5 منات تركمانستاني إلى لاري جورجي

تحويل TMT إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

5 tmt
3.79 gel

1.000 TMT = 0.7581 GEL

Mid-market exchange rate at 07:55
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٤٩٠٫٤٨٦١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٨١٠٥٫٩٠٦١٫٧٢٤١٫٩٣٣١٫١٢٢٢١٫٥٠٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٧٤٩١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٨٠١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات تركماني

TMT إلى USD

TMT إلى EUR

TMT إلى GBP

TMT إلى INR

TMT إلى JPY

TMT إلى RUB

TMT إلى AUD

TMT إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / لاري جورجي
1 TMT٠٫٧٥٨١٤ GEL
5 TMT٣٫٧٩٠٧٢ GEL
10 TMT٧٫٥٨١٤٣ GEL
20 TMT١٥٫١٦٢٨٦ GEL
50 TMT٣٧٫٩٠٧١٥ GEL
100 TMT٧٥٫٨١٤٣٠ GEL
250 TMT١٨٩٫٥٣٥٧٥ GEL
500 TMT٣٧٩٫٠٧١٥٠ GEL
1000 TMT٧٥٨٫١٤٣٠٠ GEL
2000 TMT١٬٥١٦٫٢٨٦٠٠ GEL
5000 TMT٣٬٧٩٠٫٧١٥٠٠ GEL
10000 TMT٧٬٥٨١٫٤٣٠٠٠ GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Turkmenistani Manat
1 GEL١٫٣١٩٠١ TMT
5 GEL٦٫٥٩٥٠٥ TMT
10 GEL١٣٫١٩٠١٠ TMT
20 GEL٢٦٫٣٨٠٢٠ TMT
50 GEL٦٥٫٩٥٠٥٠ TMT
100 GEL١٣١٫٩٠١٠٠ TMT
250 GEL٣٢٩٫٧٥٢٥٠ TMT
500 GEL٦٥٩٫٥٠٥٠٠ TMT
1000 GEL١٬٣١٩٫٠١٠٠٠ TMT
2000 GEL٢٬٦٣٨٫٠٢٠٠٠ TMT
5000 GEL٦٬٥٩٥٫٠٥٠٠٠ TMT
10000 GEL١٣٬١٩٠٫١٠٠٠٠ TMT