Georgian lari (GEL)

Georgian lari on Georgian virallinen valuutta. Sitä muunnetaan yleisimmin Yhdysvaltain dollariin. Larin valuuttakoodi on GEL ja symboli ლ. Georgian kansallispankin (NBG) pääjohtaja otti symbolin käyttöön heinäkuussa 2014. Se on kolmen neljäosan ympyrä, joka on auki oikeasta alakulmastaan. Sillä on kaksi pystysuuntaista yhdensuuntaista viivaa huipussaan ja se lepää alustalla, jonka pituus on sama kuin sen halkaisija. Symboli suunniteltiin osana vuonna 2013 alkanutta symbolinsuunnittelukilpailua. Sen oli tarkoitus olla muodoltaan helppo jäljitellä ja muistuttaa Georgian aakkostoa.