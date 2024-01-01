Грузинский лари (GEL)

Грузинский лари — это официальная валюта Грузии. Код валюты — GEL; символ — ₾. Символ был представлен руководителем Национального Банка Грузии в июле 2014 и является изображением трех четвертых круга перечеркнутого двумя параллельными линиями. Для выбора символа был объявлен конкурс в 2013 году. Символ должен был быть легким в изображении и напоминать букву грузинского алфавита.

Название валюты

Грузинский лари

Обменный курс для GEL

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из GEL0.37140 0.33999 0.28610 31.05780 58.08360 32.67440 0.55145 6.75681
В GEL2.69250 2.94129 3.49527 0.03220 0.01722 0.03061 1.81340 0.14800

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