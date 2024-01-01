Грузинский лари (GEL)
Грузинский лари — это официальная валюта Грузии. Код валюты — GEL; символ — ₾. Символ был представлен руководителем Национального Банка Грузии в июле 2014 и является изображением трех четвертых круга перечеркнутого двумя параллельными линиями. Для выбора символа был объявлен конкурс в 2013 году. Символ должен был быть легким в изображении и напоминать букву грузинского алфавита.
Название валюты
Грузинский лари
Символ валюты
₾
Обменный курс для GEL
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из GEL
|0.37140
|0.33999
|0.28610
|31.05780
|58.08360
|32.67440
|0.55145
|6.75681
|В GEL
|2.69250
|2.94129
|3.49527
|0.03220
|0.01722
|0.03061
|1.81340
|0.14800
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