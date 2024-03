Georgisk lari (GEL)

Georgisk lari er den offisielle valutaen i Georgia. Den veksles oftest med amerikansk dollar. Valutakoden for lari er GEL, Og symbolet er ₾, som ble introdusert av direktøren i Georgias nasjonalbank (NBG) i juli 2014. Symbolet er en tre fjerdedels sirkel med åpning nede til høyre. Det har to parallelle streker øverst og hviler på en linje som er like lang som sirkelens diameter. Symbolet var ett av bidragene i en designkonkurranse som startet i 2013. Det skulle være enkelt å lage og minne om det georgiske alfabetet.