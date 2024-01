Lari Georgiano (GEL)

O lari georgiano é a moeda oficial da Geórgia. O mais comum é convertê-la em dólares americanos. O código da moeda é GEL e o seu símbolo é ₾. O símbolo foi introduzido pelo governador do Banco Nacional da Geórgia (NBG) em julho de 2014. É composto por um círculo quase completo, aberto no quadrante inferior direito. Há duas linhas paralelas verticais no topo, sobre uma plataforma com o mesmo comprimento do seu diâmetro. Foi criado como parte de um concurso de design que teve início em 2013. O intuito era criar um símbolo que fosse fácil de reproduzir e que evocasse o alfabeto georgiano.