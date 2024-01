Georgische lari (GEL)

De Georgische lari is de officiële munteenheid van Georgië. Het wordt meestal gewisseld voor de Amerikaanse dollar. De valutacode voor de lari is GEL, en het symbool is ₾. Het symbool werd geïntroduceerd door de president van de Nationale Bank van Georgië (NBG) in juli 2014. Het is een driekwart cirkel, geopend rechts onderin. Het heeft 2 verticale lijnen bovenin de boog, en rust op een lijn die dezelfde lengte heeft als de diameter van de cirkel. Het werd ontworpen voor een symbool ontwerp wedstrijd die begon in 2013. Het was de bedoeling dat het een zekere gelijkenis had met het Georgische alfabet.