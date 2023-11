Georgisk lari (GEL)

Den georgiske lari er den officielle valuta i Georgien. Den bliver oftest omregnet til den amerikanske dollar. Valutakoden for lari er GEL, og dens fortegn er ლ. Tegnet blev indført af guvernøren for Georgiens nationalbank (NBG) i juli 2014. Det er en cirkel med tre kvartaler, der er åben i den nederste højre kvadrant. Den har to lodrette parallelle linjer på toppen og hviler på en platform, der er lige så lang som dens diameter. Det blev udtænkt som led i en skiltedesignkonkurrence, der blev indledt i 2013. Det skulle være let at konstruere og skulle minde om det georgiske alfabet.