لاري جورجي إلى دينار كويتي

تحويل GEL إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
114.859 kwd

1.00000 GEL = 0.11486 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:25 UTC
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GEL إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.063888.34271.437511.661280.963218.185
1GBP1.1523411.22595101.8081.656631.91451.1099320.9569
1USD0.940.815694183.04451.35131.561650.9053517.0944
1INR0.01131950.009822370.012041710.0162720.01880490.0109020.205846

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Kuwaiti Dinar
1 GEL0.11486 KWD
5 GEL0.57429 KWD
10 GEL1.14859 KWD
20 GEL2.29718 KWD
50 GEL5.74295 KWD
100 GEL11.48590 KWD
250 GEL28.71475 KWD
500 GEL57.42950 KWD
1000 GEL114.85900 KWD
2000 GEL229.71800 KWD
5000 GEL574.29500 KWD
10000 GEL1148.59000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / لاري جورجي
1 KWD8.70631 GEL
5 KWD43.53155 GEL
10 KWD87.06310 GEL
20 KWD174.12620 GEL
50 KWD435.31550 GEL
100 KWD870.63100 GEL
250 KWD2176.57750 GEL
500 KWD4353.15500 GEL
1000 KWD8706.31000 GEL
2000 KWD17412.62000 GEL
5000 KWD43531.55000 GEL
10000 KWD87063.10000 GEL