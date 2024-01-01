Gürcistan larisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile GEL → KWD çevirin

1.000 gel
116,494 kwd

1.00000 GEL = 0.11649 KWD

03:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85381.07389.08551.4531.653950.9498818.3406
1 GBP1.1712311.25675104.3411.701831.937191.1125321.4814
1 USD0.931950.795703183.02471.354151.541430.8852517.0928
1 INR0.01122520.009583930.012044610.01631020.01856590.01066250.205876

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Gürcistan larisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kuveyt Dinarı
1 GEL0.11649 KWD
5 GEL0.58247 KWD
10 GEL1.16494 KWD
20 GEL2.32988 KWD
50 GEL5.82470 KWD
100 GEL11.64940 KWD
250 GEL29.12350 KWD
500 GEL58.24700 KWD
1000 GEL116.49400 KWD
2000 GEL232.98800 KWD
5000 GEL582.47000 KWD
10000 GEL1164.94000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Gürcistan Larisi
1 KWD8.58415 GEL
5 KWD42.92075 GEL
10 KWD85.84150 GEL
20 KWD171.68300 GEL
50 KWD429.20750 GEL
100 KWD858.41500 GEL
250 KWD2146.03750 GEL
500 KWD4292.07500 GEL
1000 KWD8584.15000 GEL
2000 KWD17168.30000 GEL
5000 KWD42920.75000 GEL
10000 KWD85841.50000 GEL