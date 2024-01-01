10 Kuveyt dinarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile KWD → GEL çevirin

1,000ك KWD = 8,866₾ GEL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 KWD → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,97968,9796
Düşük8,86648,7920
Ortalama8,90318,8823
Değişim-0.11%0.76%
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1 KWD → GEL istatistikleri

KWD → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,9796, en düşük 8,8664 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,9031 oldu. KWD → GEL kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

KWD → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,9796, en düşük 8,7920 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,8823 oldu. KWD → GEL kurundaki değişiklik 0.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Gürcistan Larisi
1 KWD8,86641 GEL
5 KWD44,33205 GEL
10 KWD88,66410 GEL
20 KWD177,32820 GEL
50 KWD443,32050 GEL
100 KWD886,64100 GEL
250 KWD2.216,60250 GEL
500 KWD4.433,20500 GEL
1000 KWD8.866,41000 GEL
2000 KWD17.732,82000 GEL
5000 KWD44.332,05000 GEL
10000 KWD88.664,10000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kuveyt Dinarı
1 GEL0,11279 KWD
5 GEL0,56393 KWD
10 GEL1,12785 KWD
20 GEL2,25570 KWD
50 GEL5,63925 KWD
100 GEL11,27850 KWD
250 GEL28,19625 KWD
500 GEL56,39250 KWD
1000 GEL112,78500 KWD
2000 GEL225,57000 KWD
5000 GEL563,92500 KWD
10000 GEL1.127,85000 KWD