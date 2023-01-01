لاري جورجي إلى كوانزا أنغولي

تحويل GEL إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٣١٠٬٤٩٢ aoa

1.00000 GEL = 310.49200 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 11:19 UTC
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GEL إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.064488.39581.437691.661310.9636518.1771
1GBP1.1525411.22675101.8791.656971.91471.1106420.9496
1USD0.93950.815162183.04751.35071.560790.9053517.0773
1INR0.01131280.009815610.012041310.01626420.0187940.01090160.205633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Angolan Kwanza
1 GEL310.49200 AOA
5 GEL1552.46000 AOA
10 GEL3104.92000 AOA
20 GEL6209.84000 AOA
50 GEL15524.60000 AOA
100 GEL31049.20000 AOA
250 GEL77623.00000 AOA
500 GEL155246.00000 AOA
1000 GEL310492.00000 AOA
2000 GEL620984.00000 AOA
5000 GEL1552460.00000 AOA
10000 GEL3104920.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / لاري جورجي
1 AOA0.00322 GEL
5 AOA0.01610 GEL
10 AOA0.03221 GEL
20 AOA0.06441 GEL
50 AOA0.16103 GEL
100 AOA0.32207 GEL
250 AOA0.80517 GEL
500 AOA1.61035 GEL
1000 AOA3.22070 GEL
2000 AOA6.44140 GEL
5000 AOA16.10350 GEL
10000 AOA32.20700 GEL