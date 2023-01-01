لاري جورجي إلى فلورن أروبي

تحويل GEL إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
672.89 awg

1.00000 GEL = 0.67290 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 11:18 UTC
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GEL إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.064688.40911.43791.661490.9637518.1812
1GBP1.1529411.22735101.9251.657721.915491.1111420.9607
1USD0.93930.814764183.04441.350651.560670.9052517.078
1INR0.01131110.009811180.012041810.01626420.01879320.01090080.205649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Aruban Florin
1 GEL0.67290 AWG
5 GEL3.36448 AWG
10 GEL6.72895 AWG
20 GEL13.45790 AWG
50 GEL33.64475 AWG
100 GEL67.28950 AWG
250 GEL168.22375 AWG
500 GEL336.44750 AWG
1000 GEL672.89500 AWG
2000 GEL1345.79000 AWG
5000 GEL3364.47500 AWG
10000 GEL6728.95000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / لاري جورجي
1 AWG1.48612 GEL
5 AWG7.43060 GEL
10 AWG14.86120 GEL
20 AWG29.72240 GEL
50 AWG74.30600 GEL
100 AWG148.61200 GEL
250 AWG371.53000 GEL
500 AWG743.06000 GEL
1000 AWG1486.12000 GEL
2000 AWG2972.24000 GEL
5000 AWG7430.60000 GEL
10000 AWG14861.20000 GEL