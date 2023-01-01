لاري جورجي إلى ليرة تركية

تحويل GEL إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
10072.70 try

1.00000 GEL = 10.07270 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 11:31 UTC
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GEL إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.063788.34111.437431.661250.963818.182
1GBP1.1519411.22525101.7581.655741.913561.1102420.9434
1USD0.94010.81616183.05081.351351.561770.906117.0932
1INR0.01131980.009827240.012040810.01627140.0188050.01091020.205816

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / ليرة تركية
1 GEL10.07270 TRY
5 GEL50.36350 TRY
10 GEL100.72700 TRY
20 GEL201.45400 TRY
50 GEL503.63500 TRY
100 GEL1007.27000 TRY
250 GEL2518.17500 TRY
500 GEL5036.35000 TRY
1000 GEL10072.70000 TRY
2000 GEL20145.40000 TRY
5000 GEL50363.50000 TRY
10000 GEL100727.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / لاري جورجي
1 TRY0.09928 GEL
5 TRY0.49639 GEL
10 TRY0.99278 GEL
20 TRY1.98556 GEL
50 TRY4.96390 GEL
100 TRY9.92781 GEL
250 TRY24.81952 GEL
500 TRY49.63905 GEL
1000 TRY99.27810 GEL
2000 TRY198.55620 GEL
5000 TRY496.39050 GEL
10000 TRY992.78100 GEL