لاري جورجي إلى ريال قطري

تحويل GEL إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
١٬٣٥٥٫٦٢ qar

1.00000 GEL = 1.35562 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:29 UTC
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GEL إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.063988.35311.437441.661310.9640518.183
1GBP1.1523411.2261101.8231.656581.914581.1109120.9552
1USD0.939850.815594183.04641.35111.561520.9060517.0909
1INR0.01131820.009820950.012041510.01626920.0188030.01091020.205799

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / الريال القطري
1 GEL1.35562 QAR
5 GEL6.77810 QAR
10 GEL13.55620 QAR
20 GEL27.11240 QAR
50 GEL67.78100 QAR
100 GEL135.56200 QAR
250 GEL338.90500 QAR
500 GEL677.81000 QAR
1000 GEL1355.62000 QAR
2000 GEL2711.24000 QAR
5000 GEL6778.10000 QAR
10000 GEL13556.20000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / لاري جورجي
1 QAR0.73767 GEL
5 QAR3.68834 GEL
10 QAR7.37669 GEL
20 QAR14.75338 GEL
50 QAR36.88345 GEL
100 QAR73.76690 GEL
250 QAR184.41725 GEL
500 QAR368.83450 GEL
1000 QAR737.66900 GEL
2000 QAR1475.33800 GEL
5000 QAR3688.34500 GEL
10000 QAR7376.69000 GEL