ألف لاري جورجي إلى ريال قطري

تحويل GEL إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gel
1,376.80 qar

1.00000 GEL = 1.37680 QAR

Mid-market exchange rate at 17:36
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لاري جورجي

GEL إلى USD

GEL إلى EUR

GEL إلى GBP

GEL إلى INR

GEL إلى JPY

GEL إلى RUB

GEL إلى AUD

GEL إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل لاري جورجي / الريال القطري
1 GEL1.37680 QAR
5 GEL6.88400 QAR
10 GEL13.76800 QAR
20 GEL27.53600 QAR
50 GEL68.84000 QAR
100 GEL137.68000 QAR
250 GEL344.20000 QAR
500 GEL688.40000 QAR
1000 GEL1376.80000 QAR
2000 GEL2753.60000 QAR
5000 GEL6884.00000 QAR
10000 GEL13768.00000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / لاري جورجي
1 QAR0.72632 GEL
5 QAR3.63160 GEL
10 QAR7.26321 GEL
20 QAR14.52642 GEL
50 QAR36.31605 GEL
100 QAR72.63210 GEL
250 QAR181.58025 GEL
500 QAR363.16050 GEL
1000 QAR726.32100 GEL
2000 QAR1452.64200 GEL
5000 QAR3631.60500 GEL
10000 QAR7263.21000 GEL