10 ريال قطري إلى لاري جورجي

تحويل QAR إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

10 qar
7.41 gel

1.00000 QAR = 0.74114 GEL

Mid-market exchange rate at 11:06
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.074989.42851.466381.652420.963418.7735
1GBP1.15511.24145103.2851.693591.908461.1127321.6823
1USD0.93030.80551183.1971.36421.537280.896317.4653
1INR0.01118210.009681960.012019710.01639720.01847760.01077320.209927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / لاري جورجي
1 QAR0.74114 GEL
5 QAR3.70568 GEL
10 QAR7.41136 GEL
20 QAR14.82272 GEL
50 QAR37.05680 GEL
100 QAR74.11360 GEL
250 QAR185.28400 GEL
500 QAR370.56800 GEL
1000 QAR741.13600 GEL
2000 QAR1482.27200 GEL
5000 QAR3705.68000 GEL
10000 QAR7411.36000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / الريال القطري
1 GEL1.34928 QAR
5 GEL6.74640 QAR
10 GEL13.49280 QAR
20 GEL26.98560 QAR
50 GEL67.46400 QAR
100 GEL134.92800 QAR
250 GEL337.32000 QAR
500 GEL674.64000 QAR
1000 GEL1349.28000 QAR
2000 GEL2698.56000 QAR
5000 GEL6746.40000 QAR
10000 GEL13492.80000 QAR