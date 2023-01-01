لاري جورجي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل GEL إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٢٬٥١٩٫١٣ ttd

1.00000 GEL = 2.51913 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:31 UTC
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GEL إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.063788.34111.437431.661250.963818.182
1GBP1.1519411.22525101.7581.655741.913561.1102420.9434
1USD0.94010.81616183.05081.351351.561770.906117.0932
1INR0.01131980.009827240.012040810.01627140.0188050.01091020.205816

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 GEL2.51913 TTD
5 GEL12.59565 TTD
10 GEL25.19130 TTD
20 GEL50.38260 TTD
50 GEL125.95650 TTD
100 GEL251.91300 TTD
250 GEL629.78250 TTD
500 GEL1259.56500 TTD
1000 GEL2519.13000 TTD
2000 GEL5038.26000 TTD
5000 GEL12595.65000 TTD
10000 GEL25191.30000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / لاري جورجي
1 TTD0.39696 GEL
5 TTD1.98481 GEL
10 TTD3.96963 GEL
20 TTD7.93926 GEL
50 TTD19.84815 GEL
100 TTD39.69630 GEL
250 TTD99.24075 GEL
500 TTD198.48150 GEL
1000 TTD396.96300 GEL
2000 TTD793.92600 GEL
5000 TTD1984.81500 GEL
10000 TTD3969.63000 GEL