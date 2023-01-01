لاري جورجي إلى شلن تنزاني

تحويل GEL إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٩٣١٬٢٦٥ tzs

1.00000 GEL = 931.26500 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 11:32 UTC
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GEL إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.063588.3231.437271.660940.963618.1874
1GBP1.1520711.22545101.7731.656131.913871.1101420.957
1USD0.94030.816027183.04941.351451.561770.906117.1015
1INR0.01132210.00982580.01204110.01627280.01880530.01091040.20592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / الشلن التنزاني
1 GEL931.26500 TZS
5 GEL4656.32500 TZS
10 GEL9312.65000 TZS
20 GEL18625.30000 TZS
50 GEL46563.25000 TZS
100 GEL93126.50000 TZS
250 GEL232816.25000 TZS
500 GEL465632.50000 TZS
1000 GEL931265.00000 TZS
2000 GEL1862530.00000 TZS
5000 GEL4656325.00000 TZS
10000 GEL9312650.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / لاري جورجي
1 TZS0.00107 GEL
5 TZS0.00537 GEL
10 TZS0.01074 GEL
20 TZS0.02148 GEL
50 TZS0.05369 GEL
100 TZS0.10738 GEL
250 TZS0.26845 GEL
500 TZS0.53690 GEL
1000 TZS1.07381 GEL
2000 TZS2.14762 GEL
5000 TZS5.36905 GEL
10000 TZS10.73810 GEL