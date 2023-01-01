لاري جورجي إلى دولار سنغافوري

تحويل GEL إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٥٠٨٫٨٢ sgd

1.00000 GEL = 0.50882 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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GEL إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.063988.35221.43771.661310.9638518.1847
1GBP1.1522711.2256101.7811.656211.91381.1106220.9486
1USD0.939950.815927183.04561.351351.561520.9059517.0925
1INR0.01131830.009825050.012041610.01627240.01880320.01090910.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / دولار سنغافورة
1 GEL0.50882 SGD
5 GEL2.54408 SGD
10 GEL5.08815 SGD
20 GEL10.17630 SGD
50 GEL25.44075 SGD
100 GEL50.88150 SGD
250 GEL127.20375 SGD
500 GEL254.40750 SGD
1000 GEL508.81500 SGD
2000 GEL1017.63000 SGD
5000 GEL2544.07500 SGD
10000 GEL5088.15000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / لاري جورجي
1 SGD1.96535 GEL
5 SGD9.82675 GEL
10 SGD19.65350 GEL
20 SGD39.30700 GEL
50 SGD98.26750 GEL
100 SGD196.53500 GEL
250 SGD491.33750 GEL
500 SGD982.67500 GEL
1000 SGD1965.35000 GEL
2000 SGD3930.70000 GEL
5000 SGD9826.75000 GEL
10000 SGD19653.50000 GEL