لاري جورجي إلى كرونة آيسلندية

تحويل GEL إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٥٠٬٨٣٤٫٦٠ isk

1.00000 GEL = 50.83460 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:24 UTC
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GEL إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06488.36781.437571.66120.96318.1852
1GBP1.1524711.2262101.8391.656721.914441.1098320.9575
1USD0.939850.815528183.05241.35111.561280.9050517.0914
1INR0.01131630.009819440.012040610.0162680.01879870.01089730.205791

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Icelandic Króna
1 GEL50.83460 ISK
5 GEL254.17300 ISK
10 GEL508.34600 ISK
20 GEL1016.69200 ISK
50 GEL2541.73000 ISK
100 GEL5083.46000 ISK
250 GEL12708.65000 ISK
500 GEL25417.30000 ISK
1000 GEL50834.60000 ISK
2000 GEL101669.20000 ISK
5000 GEL254173.00000 ISK
10000 GEL508346.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / لاري جورجي
1 ISK0.01967 GEL
5 ISK0.09836 GEL
10 ISK0.19672 GEL
20 ISK0.39343 GEL
50 ISK0.98358 GEL
100 ISK1.96716 GEL
250 ISK4.91790 GEL
500 ISK9.83580 GEL
1000 ISK19.67160 GEL
2000 ISK39.34320 GEL
5000 ISK98.35800 GEL
10000 ISK196.71600 GEL