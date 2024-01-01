Gürcistan larisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile GEL → ISK çevirin

1.000 gel
52.372,30 isk

1.00000 GEL = 52.37230 ISK

03:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.07389.07751.4531.653950.94987518.3404
1 GBP1.1711811.25665104.3241.701691.937031.1124721.4794
1 USD0.931950.795767183.01721.354151.541430.8852517.0926
1 INR0.01122620.009585560.012045710.01631170.01856750.01066350.205892

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / İzlanda Kronu
1 GEL52.37230 ISK
5 GEL261.86150 ISK
10 GEL523.72300 ISK
20 GEL1047.44600 ISK
50 GEL2618.61500 ISK
100 GEL5237.23000 ISK
250 GEL13093.07500 ISK
500 GEL26186.15000 ISK
1000 GEL52372.30000 ISK
2000 GEL104744.60000 ISK
5000 GEL261861.50000 ISK
10000 GEL523723.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Gürcistan Larisi
1 ISK0.01909 GEL
5 ISK0.09547 GEL
10 ISK0.19094 GEL
20 ISK0.38188 GEL
50 ISK0.95470 GEL
100 ISK1.90941 GEL
250 ISK4.77353 GEL
500 ISK9.54705 GEL
1000 ISK19.09410 GEL
2000 ISK38.18820 GEL
5000 ISK95.47050 GEL
10000 ISK190.94100 GEL